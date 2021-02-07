BB Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında BB Erzurumspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, BB Erzurumspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BB Erzurumspor - Kayserispor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BB ERZURUMSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BB Erzurumspor: Szumki, Schwechlen, Manuel da Costa, Teikeu, Bogdan Butko, Omolo, Novikovas, Osman Çelik, Chahechouhe, Cenk Ahmet Alkılıç, M. El Kabir

Kayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Kvrzic, Aziz Behich, Sapunaru, İlhan Parlak, Lennon, Muhar, Campanharo, Avramovski, Maglica.