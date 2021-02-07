Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Ankaragücü - Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Ankaragücü - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Sivasspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Tiago Pinto, Ali Kaan Güneren, Sarlija, Atakan Çankaya, Lobzhanidze, Diousse, İbrahim Akdağ, Alper Potuk, Badji

Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, S. Camara, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, M. Gradel, Erdoğan Yeşilyurt, Hakan Arslan, F. Fajr, O. Kayode, Yatabare