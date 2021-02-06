Büyükler dizildi! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması

Süper Lig'de zirveye büyükler damga vurdu. İlk 4 sırada büyükler var. Fenerbahçe, Hatayspor deplasmanında çok pozisyon verdi. Ligin gol kralı Boupendza vurdu, Altay çıkardı. Maçın büyük bölümü bu şekilde geçti. Hatay'ın hatalarını iyi değerlendiren Kanarya attığı 2 golle 3 puana uzandı ve tahtını korudu. Galatasaray- Onyekuru buluşması bir kez daha farkını gösterdi. Nijeryalı yıldızın perdeyi açtığı maçta Aslan, Başakşehir'i devirdi. 1 gol, 1 asistle oynayan Ryan Donk maçın yıldızıydı. Cimbom 2. sıraya tırmandı Derbi öncesi moral buldular.

SİRTAKİYE BAŞLADI

Trabzonspor'un devre arasında renklerine bağladığı Anastasios Bakasetas, Alanyaspor'da bıraktığı gollerine Fırtına'da devam ediyor. Formunu Akdeniz'den Karadeniz'e taşıyan Yunan yıldız, Denizlispor galibiyetinde tek golü kaydetti. Fırtına'da horona sirtaki de eklendi. Beşiktaş ise Trabzonspor mağlubiyeti sonrası toparlanamadı. Antalyaspor'un katı savunma cephesini aşamayan siyahbeyazlılar 1 puan alabildi. Karagümrük, Ndao ve Borini ile 3 puana uzandı. Süper Lig'de bu hafta oynanan 10 karşılaşmanın 6'sı beraberlikle sonuçlandı. Gözler artık derbide.

HAFTANIN ASİSTİ

OSAYI (F.BAHÇE)

Kanarya'nın sürat makinesi kalitesini konuşturmaya başladı. Thiam'ın attığı golde sağ kanattan topu şimşek gibi getirdi. Rakibin şarjına rağmen meşin yuvarlağı adrese gönderdi

HAFTANIN KURTARIŞI

ALTAY BAYINDIR (F.BAHÇE)

Sarı-lacivertliler, Hatay deplasmanında bir hayli zorlandı. Altay Bayındır ayakta kalan isimdi. Boupendza'nın uzaktan mermi gibi ve direğin altına giden topunu süper çeldi

HAFTANIN TAKIMI

TRABZONSPOR

Abdullah Avcı ile yakaladıkları çıkışı sürdürüyorlar. Denizlispor'u yenerek 4'te 4 yaptılar ve İstanbul ekiplerinin arkasına yapıştılar

HAFTANIN SÖZÜ

MEHMET YILMAZ

Trabzonspor'un eski futbolcusu, A SPOR yorumcusu Mehmet Yılmaz meşhur kasketi taktı "Kasket Trabzonspor'u temsil eder. Halktır, Anadoludur" ifadelerini kullandı. Mehmet Yılmaz, Uğurcan Çakır'ı da överek "Üstüne koymaya devam ederse onu Barcelona'da izleyeceğiz" iddiasında bulundu

HAFTANIN FOTOĞRAFI

Anastasio Bakasetas, Trabzon'un plakası 61'de ağları sarstı. Ardından müthiş bir sevinç yaşadı. O anlardaki görüntüsüyle "Haydi şimdi bütün eller havaya" der gibiydi.

HAFTANIN OLAYI

SERGEN YALÇIN (BEŞİKTAŞ)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Antalyaspor resmi hesabı arasında bir tartışma yaşandı. Yalçın'ın "Sürekli yerde yatıyorlar. Öldü zannedersin ama ayağa kalkıyor" sözlerine Akdeniz ekibinden cevap geldi. Oyuncusunun yüzünün şiş halini koyarak "Keyfimizden yerde yatıyoruz" ifadeleri kullanıldı

HAFTANIN YILDIZI

RYAN DONK (G.SARAY)

İNENLER

GAZIANTEP

BEŞIKTAŞ

A.GÜCÜ

KONYA

ÇIKANLAR

MUSLERA

KARAGÜMRÜK

A. AVCI

FENERBAHÇE

HAFTANIN HOCASI: ABDULLAH AVCI (TRABZON)

Küme düşme hattındaki Karadeniz Fırtınası'nı ayağa kaldırdı. Bir kasketle şehri kenetledi. Doğru taktiğiyle takımı Denizlispor'u da mağlup etti. Bordo-mavillier, Abdullah Avcı yönetiminde gözünü şimdi daha da yukarılara dikti

CEZA TAHTASI

KIRMIZI KART

Paintsil, Çekiçi (A.Gücü), Veysel (Antalya), Sapunaru (Kayseri), Kubilay (Y.Malatya), Dorukhan (Beşiktaş)

SARI KART

Biglia (K.Gümrük), Deniz (Başakşehir), Santos, Ribeiro (Hatay), Babacar (Alanya), Murat (Erzurum), Mensah (Beşiktaş), Naldo (Antalya), Motta (G.Birliği

HAFTANIN GOLÜ

BOUPENDZA (HATAYSPOR)

Süper Lig'e damgasını vuran yıldız isim birçok pozisyonda Altay'a takıldı ancak 1 mükemmel golle onu bile aşmayı başardı.

GOL KRALLIĞI

Boupendza... HATAYSPOR.....16

Aboubakar...... BEŞİKTAŞ....... 12

Larin................. BEŞİKTAŞ....... 12

Maxim........... G.ANTEP FK.......11

Diagne.............. G.SARAY......... 9

Bakasetas....... TRABZON........ 8

Adem..............Y.MALATYA........ 8

ASİST KRALLIĞI

Ghezzal........BEŞİKTAŞ............10

Caner ........... F.BAHÇE...............6

Halil.............. GÖZTEPE..............6

Visca......... BAŞAKŞEHİR..........5

Diouf .........HATAYSPOR...........5

Hafez.......... Y.MALATYA............5

Pelkas .......... F.BAHÇE...............5