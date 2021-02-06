Haberler Süper Lig Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında 'ü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 10:28 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 12:36
Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

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Karagümrük: , Koray, Roco, Campi, Balkovec, Ndiaye, , , Borini, Castro, Kemal Ademi

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