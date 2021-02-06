Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali, Leo Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut, Azubuike, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli, Demba Ba

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Ndiaye, Ndao, Bertolacci, Borini, Castro, Kemal Ademi