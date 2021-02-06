Haberler Süper Lig Başakşehir Fatih Karagümrük | CANLI

Başakşehir Fatih Karagümrük | CANLI

'in 24. haftasında Başakşehir sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Ev sahibi ekip ile ilk galibiyetini almak isterken Karagümrük ise zorlu karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 15:46 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021 Cumartesi 16:05
Başakşehir Fatih Karagümrük | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
BAŞAKŞEHİR: , , , , , , , , , , Crivelli

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Campi, , , , Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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