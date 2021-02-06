Başakşehir Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 24. hafta maçında Başakşehir ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER

BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Muhammed Emin, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Ömer Ali, Giuliano, Gulbrandsen, Crivelli

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Castro, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Ndao, Borini, Ademi

BAŞAKŞEHİR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başakşehir - Fatih Karagümrük maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.