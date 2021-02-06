Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Alanyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Çaykur Rizespor maçı 6 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Berkan, Siopis, Davidson, Efecan, Mustafa Pektemek

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emin Dilaver, Meriah, Melnjak, Donsah, Fabiano, Boldrin, Fernando, Samudio, Söderlund