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TFF'den 'ye tebrik mesajı

'nin yeni Başkanı oldu. resmi sitesinden Çebi'nin yeni görevini tebrik etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 17:41
TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı

(TFF), Başkanı seçilen 'yi tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "'de yer alan takımları temsil eden 'nın bugün 'da gerçekleşen toplantısı sonucunda yeni başkanı Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı 'e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

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