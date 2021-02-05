TFF'den Ahmet Nur Çebi'ye tebrik mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'yi tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfı'nın bugün İstanbul'da gerçekleşen toplantısı sonucunda yeni başkanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi'yi ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz. Kulüpler Birliği Başkanı olarak Türk futboluna yapmış olduğu katkılardan dolayı Mehmet Sepil'e teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.