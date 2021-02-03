Haberler Süper Lig Hatayspor Youssouf Kone'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

takımlarından , takımından ’yi renklerine bağladı. Geçen sezon Olympique Lyon forması ile 11 lig, 5’de maçına çıkan Malili futbolcu bu sezon takımlarından ’de kiralık olarak forma giyiyordu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 15:59
Hatayspor Youssouf Kone'yi kiralık olarak kadrosuna kattı

, takımında forma giyen sol bek oyuncusu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaştı. 25 yaşındaki sol bek ile el sıkışan Hatayspor'da, imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı 'da katıldı.

'nden yapılan açıklama da "Kulübümüz takımından, tecrübeli sol bek oyuncusu Youssouf Kone ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağlamıştır. İmza törenine Onursal Başkanımız Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş katıldı. Youssouf Kone'ye ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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