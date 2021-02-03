Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, N'Diaye, Berrtolacci, Borini, Sobiech

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosça, Güray, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko