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Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Gaziantep FK konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:21
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, N'Diaye, Berrtolacci, Borini, Sobiech

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosça, Güray, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko

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