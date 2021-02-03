Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
KARAGÜMRÜK - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, N'Diaye, Berrtolacci, Borini, Sobiech
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Olkowski, Djilobodji, Tosça, Güray, Mirallas, Jefferson, Vetrih, Maxim, Dicko