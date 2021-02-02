Yeni moda kasket

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldiler. Kara Kartal kazanıp liderliğini sürdürmek, Karadeniz Fırtınası da 3 puanı alarak zirve yolcuğuluğuna devam etmek istiyordu. 90 dakika bitiminde zafer Trabzonspor'un oldu. Abdullah Avcı ve öğrencileri Vodafone Park'a taşındığından beri ligde büyük maç kaybetmeyen Kara Kartal'ı hem de geriye düştüğü maçta yıkmayı bildi. Kartal bu yenilgi ile zirveden olurken, Avcı ve ona inanan oyuncu grubu 3 puanı yeni moda olan kasketlerle kutlamayı unutmadı.



MEKANIN YENİ SAHİBİ

F.Bahçe haftalardır Beşiktaş'ın ensesindeydi. Rakibinin hata yaptığı haftada da hemen zirveye kuruldu. Sarılacivertliler futboluyla tatmin etmese de "Kötü oynarken de kazanmak önemlidir" sözünün ne kadar gerçek olduğunu bir kez daha ispat etti. Valencia'nın kaleci Gökhan yardımlı golüyle Süper Lig mekanının yeni sahibi oldu. G.Saray'a dönen Onyekuru ligin ayarlarıyla oynamaya başladı. Fatih Terim, sadece kendisinin bildiği Nijeryalı yıldızın kullanma kılavuzunu bir kez daha açtı ve maçı çözdü.



HAFTANIN ASİSTİ: KEREM - GALATASARAY

Cimbom'un genç yıldızı, savunma arkasına koşu atan Henry Onyekuru'ya olağanüstü bir pas attı. Usta işi asistiyle Nijeryalı yıldızı bomboş durumda topla buluşturdu. Onyekuru da rahat bir gol attı.



HAFTANIN KURTARIŞI:UĞURCAN - TRABZON

Başarılı eldiven, Beşiktaş deplasmanında adeta rakip hücumculara set çekti. N'Koudou'dan Aboubakar'a, Larin'den Ljajic'e kadar siyah-beyazlı akınlara dur dedi. Özellikle N'Koudounun topuna müthiş uzandı.



HAFTANIN TAKIMI: TRABZONSPOR

Karadeniz ekibi, zor olanı yaptı. Lider durumdaki Beşiktaş karşısında Vodafone Park'ta yenik duruma düşmesine rağmen bulduğu 2 golle İstanbul'dan 3 puanı çıkardı. Evine keyifli döndü.



HAFTANIN SÖZÜ: FATİH TERİM

Henry Onyekuru'dan verim alabilen tek teknik direktör olan Fatih Terim, Gaziantep'teki karşılaşma sonrasında ilginç ifadeler kullandı. İşte İmparator'un o sözleri: "Onyekuru'yu kiralıyoruz müthiş oynuyor. Geri gidiyor, bir şey oynamıyor. Bu sefer Henry Onyekuru'yu tamamen aldık."



HAFTANIN FOTOĞRAFI

G.Saray'ın genç yıldız adayı Kerem, Onyekuru'ya nefis bir ara pasıyla gol attırdı. O anlarda göz göze geldiklerindeki kare çok konuşuldu.



HAFTANIN OLAYI: FIRTINA BİR İLKİ BAŞARDI

Beşiktaş yeni evi Vodafone Park'a geçtikten sonra ezeli rakiplerine Süper Lig'de hiçbir derbide maç kaybetmemişti. Siyah-beyazlıların bu müthiş serisini Trabzonspor bozmayı başardı. Karadeniz temsilcisi 5 yıldır sahasında Süper Lig'de rakiplerine boyun eğmeyen Kara Kartal'ı deviren ilk büyük takım oldu.



HAFTANIN YILDIZI: UĞURCAN - TRABZON

HAFTANIN GOLÜ: BABACAR - ALANYA

Akdeniz ekibinin yıldız forveti meşin yuvarlağı önüne aldıktan sonra tam köşeye vurdu. Şutuyla Samassa'yı çaresiz bıraktı.



İNENLER



G.BİRLİĞİ

GÖZTEPE

SİVASSPOR

GAZİANTEP



ÇIKANLAR



A.AVCI

VALENCİA

ALANYASPOR

KEREM



CEZA TAHTASI



KIRMIZI KART: Dorukhan (Beşiktaş) Boumal (BB Erzurum) Çekici (A.Gücü) Paintsil (A.Gücü) Baiano (Ç.Rize) Kubilay (Y.Malatya



SARI KART: Hadebe (Y.Malatya) Fabiano (Denizli)





HAFTANIN HOCASI: ABDULLAH AVCI

Trabzonspor'un başına geçtikten sonra adeta fırtına gibi esen Abdullah Avcı'nın son kurbanı eski takımı Beşiktaş oldu. Vodafone Park'ta 2-1 kazanan Fırtına'nın hocası haftanın teknik adamı oldu. Avcı, bordo-mavili ekibin başında çıktığı 12 Süper Lig maçında sadece 1 kez yenildi.



GOL KRALLIĞI: BOUPENDZA - HATAY



Boupendza.........Hatay...........15

Larin...................Beşiktaş.........12

Aboubakar........Beşiktaş.........12

Maxim...............G.Antep..........11

Diagne...............G.Saray............9

Adem................Y.Malatya..........8

Davidson............Alanya.............8



GOL KRALLIĞI ASİST KRALLIĞI: GHEZZAL - BEŞİKTAŞ

Ghezzal.........Beşiktaş.............10

Caner............. F.Bahçe...............6

Halil................Göztepe...............6

Visca............Başakşehir.............5

Hafez............Y.Malatya..............5

Pelkas............ F.Bahçe...............5

Fredy..............Antalya................5

