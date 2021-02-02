Haberler Süper Lig Hatayspor Fenerbahçe | CANLI

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'in 23. haftasında , sahasında 'yi konuk ediyor. Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla liderliği eline geçiren Fenerbahçe, Süper Lig'in flaş ekibi Hatayspor'u yenerek zirvede kalmak ve derbi öncesinde moral kazanmak istiyor. Hatayspor ise güçlü rakibini mağlup edip yükselişini sürdürmek istiyor. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 15:50 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 16:27
Hatayspor Fenerbahçe | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: , , , , , , Aabid, Selim, , , Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, , Caner, , Ozan, Mert Hakan, Osayi Samuel, Valencia, Thiam

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hatayspor - Fenerbahçe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MESUT ÖZİL KULÜBEDE!
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil, Hatayspor maçında ilk defa bir resmi maçta sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.

KANARYA 5 OYUNCUDAN YOKSUN!
Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemiyor.

HATAYSPOR'DA AKINTOLA CEZALI!
Akdeniz ekibinde Akintola kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahadaki yerini alamadı.

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