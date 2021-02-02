Hatayspor Fenerbahçe | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Hatayspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Kritik müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Billong, Yusuf, Popov, Mesut Çaytemel, Ruben, Aabid, Selim, Traore, Boupendza, Diouf

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Mert Hakan, Osayi Samuel, Valencia, Thiam

HATAYSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Fenerbahçe maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

MESUT ÖZİL KULÜBEDE!

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Mesut Özil, Hatayspor maçında ilk defa bir resmi maçta sarı-lacivertli takımın kadrosunda yer aldı.

KANARYA 5 OYUNCUDAN YOKSUN!

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları sebebiyle Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand'ın yanı sıra hafif sakatlıkları buluna Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve yeni transfer İrfan Can Kahveci, Atakaş Hatayspor maçında forma giyemiyor.

HATAYSPOR'DA AKINTOLA CEZALI!

Akdeniz ekibinde Akintola kart cezası nedeniyle Fenerbahçe'ye karşı sahadaki yerini alamadı.