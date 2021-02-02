Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 22. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 09:20 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 09:20
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçı 2 Şubat Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11

Çaykur Rizespor: Gökhan, , , Emin Dilaver, , , Djokovic, , , ,

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, , Yusuf, , Hajradinovic, Thelin

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