Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

Türk futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. 4 büyükler 14 milyarı aşan borçlarına aldırmadan bombaları üst üste patlatırken, 600 milyonun üzerinde bir yükümlülüğün altına girdi.

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fener ara transferin de yıldızı oldu.

İRFAN SAVAŞINI FENER KAZANDI

Mesut Özil hamlesiyle tüm dünyada ses getiren Kanarya, Galatasaray'la girdiği müthiş savaşın ardından İrfan Can'ı kadrosuna kattı. Osayi Samuel ve Szalai'ye de imza attırmayı başardı.