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Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

Astronomik noktaya ulaşan borçlar 4 büyükleri yine durduramadı. başta ve olmak üzere 4 takviyeyle şov yaptı. 5 transferle taraftarlarını ayağa kaldırırken, da çok önemli hamlelere imza attı. ise sadece 'u aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 00:42 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 00:43
Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

Türk futbolu son yılların en hareketli ara transfer dönemini geride bıraktı. 4 büyükler 14 milyarı aşan borçlarına aldırmadan bombaları üst üste patlatırken, 600 milyonun üzerinde bir yükümlülüğün altına girdi.

Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fener ara transferin de yıldızı oldu.

Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

İRFAN SAVAŞINI FENER KAZANDI

hamlesiyle tüm dünyada ses getiren Kanarya, Galatasaray'la girdiği müthiş savaşın ardından İrfan Can'ı kadrosuna kattı. Osayi Samuel ve Szalai'ye de imza attırmayı başardı.

Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

G.SARAY LİMİTLERİNİ ZORLADI

da yaşadığı sıkıntılara rağmen müthiş bir ara transfer dönemi geçirdi.

Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

Mohamed, Onyekuru, Halil, Gedson ve Yedlin'i kadrosuna katan G.Saray limitlerini sonuna kadar zorladı.

Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

, Basaketas, Berat Özdemir ve Yunus Mallı gibi üç önemli ismi kadrosuna kattı.

Borçlar da 4 büyükleri durduramadı! Bunun adı çılgınlık

TRANSFER EN SESSİZİ BEŞİKTAŞ OLDU

Ara transferde çok sessiz kalan ise sadece eski yıldızı 'u kadrosuna kattı. (Takvim)

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