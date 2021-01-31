Alanyaspor Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Zorbay Küçük düdük çalıyor. Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen müsabaka 19. dakikadan itibaren yeniden başladı. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Salih, Efecan, Davidson, Babacar

SİVASSPOR: Samassa, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.