Haberler Süper Lig Alanyaspor Sivasspor | CANLI

| CANLI

'in 22. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. Yağmur sebebiyle ertelenen mücadele kaldığı yerden yeniden başladı. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 15:54 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021 Pazar 16:02
Alanyaspor Sivasspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan maçta hakem düdük çalıyor. Yoğun yağmur nedeniyle ertelenen müsabaka 19. dakikadan itibaren yeniden başladı. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
ALANYASPOR: Marafona, , Fatih, Caulker, Moubandje, , , , , , Babacar

SİVASSPOR: , , , Caner, Uğur, Cofie, Robin, Hakan, Yatabare, Gradel, Kayode

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA