Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Başakşehir ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Başakşehir - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Hatayspor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Fatih Aksoy, Steven Caulker, Juanfran, Salih Uçan, Siopis, Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson, Babacar

Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare