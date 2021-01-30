Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Alanyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Sivasspor maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Fatih, Moubandje, Siopis, Efecan, Salih, Berkan, Davidson, Babacar

Sivasspor: Samassa, Ziya Erdal, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın, Hakan Arslan, Gradel, Yatabare