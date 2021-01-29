Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 22. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 11:24 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 11:24
Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı 29 Ocak Cuma günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, , Wallace, , Bülent Cevahir, Ndayishimiye, Acquah, Adem Büyük, , Kubilay, Umut Bulut

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Campi, Roco, Balkovec, Ndao, Ndiaye, Castro, Bertolacci, Borini, Mevlüt

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