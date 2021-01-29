Yeni Malatyaspor Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Yasin Kol düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Zeki, Semih, Wallace, Hadebe, Youssouf, Acquah, Lukoki, Kubilay, Adem, Umut
Fatih Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, N'Diaye, Ndao, Borini, Sobiech
YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.