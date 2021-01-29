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'in 22. haftasında sahasında 'ü konuk ediyor. 'nda oynanan mücadele her iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2021 Cuma 15:59
Yeni Malatyaspor Fatih Karagümrük | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan maçta hakem düdük çalıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: , Zeki, Semih, , , Youssouf, , , , , Umut

Fatih Karagümrük: , , Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, N'Diaye, Ndao, Borini, Sobiech

YENİ MALATYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.


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