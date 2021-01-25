Haberler Süper Lig Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 21. haftasında sahasında 'nü konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:40 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 07:42
Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Ankaragücü maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: , , Fatih, Caulker, Moubandje, , Salih, , , , Babacar

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Voca, Saba, Lukasik, Endri, Badji

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