Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 21. hafta maçında Alanyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Ankaragücü maçı 25 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Pinto, İbrahim, Voca, Saba, Lukasik, Endri, Badji