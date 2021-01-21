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Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu! CANLI

'in 20. hafta maçında Sivasspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. BeIN Sports 1'den yayınlanacak olan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 17:55 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 18:07
Fenerbahçe'nin Sivasspor maçı 11'i belli oldu! CANLI

'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Fenerbahçe, a konuk olacak. Yeni 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Ligde çıktığı son 5 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, Sivasspor'u da mağlup ederek seriyi 6 maça çıkarmak istiyor. Yiğidolar ise zorlu rakibini devirip 3 puan almayı amaçlıyor.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA İLK 11'LER
SİVASSPOR: Samassa, Yalçın, Aaron, , Çiftçi, , , Arslan, Erdoğan, , Yatabare.

FENERBAHÇE:Altay, Nazım, , , , , , Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maç 19.00'da başladı ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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