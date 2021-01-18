Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kasımpaşa ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı 18 Ocak Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Evren, Aytaç Kara, Varga, Thelin, Yusuf Erdoğan, Alan, Hodzic

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet, Schwechlen, Teikeu, Kaan, Donald, Brahim Darri, Emrah, Novikovas, Rashad, Ricardo Gomes