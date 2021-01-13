Kıran kırana! İşte Süper Lig'de haftanın panoraması

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının heyecanı, her geçen hafta artarak devam ediyor. Trabzonspor'un bay geçtiği haftada zirvede yine puan kayıpları yaşanırken, Fenerbahçe ve Galatasaray haftanın kazananları oldu. Lider Beşiktaş, 5'te 5'le gittiği Hatay'dan 1 puanla döndü, serisini bozdu. Hatay'ın golcüsü Boupendza'yı durduramayan Kartal, derbi öncesi 1 puana razı oldu. Eleştirilen Fenerbahçe, Erzurum'da Pelkas'la coştu, 4'te 4 yaparak keyif sürdü. Sakat ve cezalıların dönmesi oyun kalitesini gözle görülür bir şekilde yükseltti

ASLAN BELHANDA İLE KÜKREDİ

Konya'da beklemediği bir mağlubiyet alan Galatasaray, G.Birliği karşısında moralini düzeltti. Cimbom, 6 golle şov yaptı. Başkent ekibini yıkan isim hat-trick yapan Belhanda oldu. Cezası biten Fatih Terim'e 'hoş geldin' karşılaması yapan ve sarı-kırmızılılar, ortaya koydukları futbolla da Beşiktaş derbisi öncesinde taraftarına umut dağıttı. 15 maçlık yenilmezlik serisi Sivas'ta son bulan G.Antep FK ise karıştı. Yönetimle restleşen Sumudica ile yollar ayrıldı. Alanya'yı deviren Paşa ile 2'de 2 yapan Kayseri, haftanın dikkat çeken sonuçlarına imza attı

HAFTANIN ASİSTİ: PELKAS (F.BAHÇE)

Yunan yıldız, her geçen hafta formunu yükseltiyor. Mert Hakan'a attırdığı golde kıvrak bir hareketle defansı terse yatırdı, hem tekniğini hem de soğukkanlılığını sergiledi.

HAFTANIN KURTARIŞI: RAMAZAN (KASIMPAŞA)

Zirveye oynayan Alanya karşısında birçok kritik kurtarış yapan Ramazan, ilk yarıda Bareiro'yla karşı karşıya pozisyonda yerdeyken tecrübesini konuşturdu, kalesinde devleşti.

HAFTANIN TAKIMI: GALATASARAY

Konya'dan ağır bir yenilgiyle dönen Cimbom, Gençlerbirliği karşısında 6 golle şov yaptı. Konyaspor mağlubiyetinin yaralarını çok çabuk sarıp, büyük takım olma özelliğini sahada ortaya koydu.

HAFTANIN SÖZÜ: SUMUDICA

Gaziantep FK'nin kabına sığmaz eski hocası Sumudica, Sivas maçı sonrası kendisiyle yolların ayrılmasına neden olan şu sözlerle haftaya imzasını attı: "Bir başkanın 'Oyunculara para veriyorsun, kulübe de ver' lafını doğru bulmuyorum. Eşimi arayacağım ve para göndermesini isteyeceğim."

HAFTANIN OLAYI: ANTEP'TE ZİRVEDEN KAPI ÖNÜNE

Gaziantep FK kasırgasını estiren Sumudica, 15 maçlık yenilmezlik serisi, üst üste gol atma rekorları, ligde liderlik derken, Antep'e tarihinin en önemli başarılarından birini yaşatıyordu. Ancak bu başarıyı kontrat kozu olarak kullanmaya karar verip yönetimle restleşince sonu destanla bitebilecek bir evlilik hüsranla sona erdi.

HAFTANIN HOCASI: FATİH TERİM (G.SARAY)

Sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle zaten kısıtlı olan kadrosundan maksimum verim almaya çalışan Fatih Terim, Konya'da yıkılan takımını çok çabuk toparladı. G.Birliği gibi ligin iyi top yapan takımı karşısında 6 gollü bir galibiyete imza atıp, haftaya damga vurmayı başardı.

HAFTANIN YILDIZI: BELHANDA (G.SARAY)

İNENLER:

GÖZTEPE

ALANYA

Y.MALATYA

G.BİRLİĞİ

ÇIKANLAR:

ARDA

KAYSERİ

BOUPENDZA

PELKAS

GOL KRALLIĞI:

Boupendza....... HATAYSPOR........ 12

Larin..................... BEŞİKTAŞ.......... 11

Maxim............... G.ANTEP FK..........9

Diagne..................G.SARAY............ 9

Aboubakar.......... BEŞİKTAŞ........... 9

Rodallega.............. DENİZLİ............. 8

Adem..................Y.MALATYA........... 7

ASİST KRALLIĞI:

Ghezzal...........BEŞİKTAŞ................8

Caner................F.BAHÇE.................6

Visca.............BAŞAKŞEHİR..............5

Diouf..............HATAYSPOR..............5

Ozan.................F.BAHÇE.................5

Emrah..............ERZURUM................5

Pelkas...............F.BAHÇE.................4

CEZA TAHTASI:

KIRMIZI KART

Jefferson (Gaziantep FK), Haddadi (Kasımpaşa), Munir (Hatay), Roco (Karagümrük)

SARI KART

Ahmet Çalık (Konya), Meriah, Yasin Pehlivan (Ç.Rize), Rodallega (Denizli), Bergdich (Denizli), Welinton (Beşiktaş), Osman Çelik (Erzurum), Caner Erkin (Fenerbahçe)

HAFTANIN GOLÜ: ÇEKİÇİ

Arnavut orta saha, sıfıra yakın pozisyonda kullandığı frikikte, Başakşehir kalecisi Volkan'ın üzerinden uzak köşeden 90'a topu gönderdi.