Haberler Süper Lig Son dakika: PFDK'dan İsmail Kartal, Enzo Roco ve Munir'e flaş ceza!

Son dakika: PFDK'dan , ve Munir'e flaş ceza!

Son dakika haberi: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Konyaspor Teknik Direktörü 1 maç, Karagümrüklü 3 maç, Hataysporlu kaleci Munir ise 4 maç ceza aldı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 17:45
Son dakika: PFDK'dan İsmail Kartal, Enzo Roco ve Munir'e flaş ceza!

(TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. Kurul, Teknik Direktörü 'a 1 maç, Fatih Karagümrüklü futbolcu 'ya 3 maç, Atakaş Hataysporlu kaleci 'ye ise 4 maç ceza vardi.

PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde:
1- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübünün, 06.01.2021 tarihinde oynanan -HES KABLO KAYSERİSPOR Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın, 05.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu ENZO PABLO ROCO ROCO'nun, 06.01.2021 tarihinde oynanan --FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- Kulübü sporcusu MUNIR MOHAND MOHAMEDI'nin, 06.01.2021 tarihinde oynanan - müsabakasında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 17.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.






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