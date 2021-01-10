Haberler Süper Lig Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 18. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 08:09 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 08:10
Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'da 'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, Melnjak, , Donsah, , Tunay, Fernando, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Fabaino, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, , Sagal, Rodallega

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