Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 18. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Denizlispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Denizlispor maçı 10 Ocak Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - DENİZLİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Gökhan, Morozyuk, Meriah, Talbi, Melnjak, Baiano, Donsah, Samudio, Tunay, Fernando, Skoda

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Muhammet, Fabaino, Bergdich, Murawski, Bakalorz, Mesanovic, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega