Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında Yeni Malatyaspor ile Sivasspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı 5 Ocak Salı günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Wallace, Semih Kaya, Chebake, Hadebe, Ahmed Ildiz, Fofana, Youssouf, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut

Sivasspor: Samassa, Uğur, Appindangoye, Goiano, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Fajr, Gradel, Yatabare