Haberler Süper Lig Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 17. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 07:56 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 09:25
Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 17. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor - Sivasspor maçı 5 Ocak Salı günü saat 16:00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 2'den canlı izleyebilir, aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

YENİ MALATYASPOR - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: , Wallace, , , Hadebe, Ahmed Ildiz, , Youssouf, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut

Sivasspor: , Uğur, Appindangoye, Goiano, Caner, Claudemir, Robin Yalçın, Erdoğan, Fajr, Gradel, Yatabare

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