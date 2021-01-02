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'in 16. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşma iki takım için de büyük önem taşıyor. Ligdeki son maçlarında mağlup olan iki takım bu maçtan mutlak 3 puan çıkarmak istiyor. Müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:17
Sivasspor Denizlispor | CANLI

'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki kritik maçı yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Sivasspor: , , , Caner, Uğur, , , , Erdoğan, , Yatabare

Denizlispor: , , , , Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Sivasspor - Denizlispor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

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