Sivasspor Denizlispor | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta maçında Sivasspor ile Denizlispor kozlarını paylaşıyor. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki kritik maçı Erkan Özdamar yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Claudemir, Robin Yalçın, Fajr, Erdoğan, Gradel, Yatabare

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Mustafa Yumlu, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Recep, Sagal, Mesanovic, Rodallega

SİVASSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Sivasspor - Denizlispor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.