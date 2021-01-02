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2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 16. haftasında sahasında 'u konuk etti. BeIN Sports 2'den canlı yayınlanan karşılaşma büyük bir heyecana sahne oldu. Mücadelenin son anlarına 2-1 geride giren Denizlispor, uzatma dakikalarında bulduğu golle 1 puanı kurtardı. Sivasspor'un golleri penaltıdan ve 'den gelirken Denizlispor'un gollerini Rodallega ve Mesanovic kaydetti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 13:17 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:39
Sivasspor Denizlispor 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de 16. hafta maçında Demir Grup ile Yukatel karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Konuk ekip Yukatel Denizlispor'un ilk golünü 17. dakikada Hugol Rodallega kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un golleri 26. dakikada Max (penaltı) ve 45+2. dakikada Faycal 'dan geldi. Yukatel Denizlispor'un beraberlik golünü 90+33. dakikada Muris Mesanovic attı.

RODALLEGA AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI!
Denizlispor'un 35 yaşındaki Kolombiyalı ismi Rodallega, son 7 lig maçında 6 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Maçın 67. dakikasında Hugo Rodallega, Sivassporlu Appindangoye ile kafa kafaya çarpıştıktan sonra oyuna devam edemedi ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Bu beraberliğin ardından ardından Demir Grup Sivasspor 18, Yukatel Denizlispor ise 13 puana ulaştı. Süper Lig'de salı günü Demir Grup Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.

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