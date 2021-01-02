Haberler Süper Lig Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 16. haftasında Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 08:43 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 08:43
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANKARAGÜCÜ - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, Bolingi

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut

SON DAKİKA