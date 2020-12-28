Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Konyaspor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Çaykur Rizespor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Konyaspor: Sehic; Adil, Ahmet Çalık, Guilherme, Abdülkerim; Jevtovic, Milosevic, Hacıahmetovic, Shengelia, Skubic; Daci

Çaykur Rizespor: Gökhan; Talbi, İsmail, Moroziuk, Meriah; Yasin, Baiano, Tunay, Doğan, Fernando; Skoda