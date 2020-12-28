Gençlerbirliği - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kayserispor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfelt; Ömürcan, Arda, Halil İbrahim, Polomat; Murat, Berat, Sio, Candeias, Sefa; Ayite

Kayserispor: İsmail; Miguel, Sapunaru, Attamah, Aziz Behiç; Fernandes, Kvrzic, Muğdat, Gustavo, Pedro Henrique; Kanga