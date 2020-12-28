Haberler Süper Lig Gençlerbirliği Kayserispor | CANLI Süper Lig maçı

| CANLI maçı

'in 15. haftasında sahasında 'u konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 'nda oynanıyor. Zorlu müsabakanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2020 Pazartesi 15:51
Gençlerbirliği Kayserispor | CANLI Süper Lig maçı

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan kritik mücadelede hakem düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Ömürcan, Murat, Mustafa, Berat, Candeias, Piris, Ayite, Sio

Kayserispor: İsmail, Oğuzhan, Aziz, Sapunaru, Ackah, Manzala, Emre Demir, Kvrzic, Campanharo, Pedro Henrique, Kanga

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gençlerbirliği - Kayserispor maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA