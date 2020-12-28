Gençlerbirliği Kayserispor | CANLI Süper Lig maçı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Eryaman Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Arda, Zargo, Ömürcan, Murat, Mustafa, Berat, Candeias, Piris, Ayite, Sio

Kayserispor: İsmail, Oğuzhan, Aziz, Sapunaru, Ackah, Manzala, Emre Demir, Kvrzic, Campanharo, Pedro Henrique, Kanga

GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gençlerbirliği - Kayserispor maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.