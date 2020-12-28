Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Antalyaspor ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Hatayspor maçı 28 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin; Naldo, Kudryashov, Ersan, Bünyamin; Eren, Nuri Şahin, Sidney Sam, Fredy, Hakan Özmert; Podolski

Hatayspor: Mohamedi; Katranis, Pablo, Billong, Popov; Aabid, Boupendza, Akintola, Traore, Ribeiro; Diouf