Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

FK - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 15. haftasında FK sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saat, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 07:31 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 07:45
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında FK ile kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık, Jefferson, Maxim, Mirallas, Güray, Dicko, Muhammet

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

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