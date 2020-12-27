Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 27 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Tosca, Djilobodji, Kana Bıyık, Jefferson, Maxim, Mirallas, Güray, Dicko, Muhammet

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar