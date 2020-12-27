Gaziantep FK Alanyaspor | CANLI Süper Lig maçı

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Gaziantep FK ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Dicko

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.