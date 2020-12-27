Haberler Süper Lig Gaziantep FK Alanyaspor | CANLI Süper Lig maçı

FK | CANLI maçı

'in 15. haftasında FK sahasında 'u konuk ediyor. Ligin iki flaş ekibinin karşılaşması beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Gaziantep FK evindeki uzun süredir yenilmezlik serisini sürdürmek isterken Alanyaspor ise zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 13:24 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 13:26
Gaziantep FK Alanyaspor | CANLI Süper Lig maçı

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında FK ile kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem düdük çalıyor. Kritik karşılaşmanın fotomac.com.tr'de...



GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Tosca, Kana Bıyık, Güray, Vetrih, Mirallas, Maxim, Muhammet, Dicko

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

GAZİANTEP FK - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Gaziantep FK - Alanyaspor maçı 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA