Haberler Süper Lig Denizlispor Ankaragücü | CANLI Süper Lig maçı

Ankaragücü | CANLI maçı

'in 15. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. İki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma beIN Spors 2'den canlı yayınlanıyor. Ev sahibi Denizlispor, ile yakaladığı çıkışı sürdürmek isterken MKE Ankaragücü zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Kritik müsabakanın fotomac.com.tr'de...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 15:51 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 16:02
Denizlispor Ankaragücü | CANLI Süper Lig maçı

'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada hakem düdük çalıyor. Zorlu müsabaka her iki takım için de büyük önem taşıyor. Mücadelenin fotomac.com.tr'de...

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇINDA İLK 11'LER
Denizlispor: Hüseyin Altıntaş, Bergdich, , Fabiano, T. Lopes, Murawski, Bakalorz, Özer Özdemir, Varela, Aissati, Rodallega

Ankaragücü: Friedrich, T. Pinto, Sarlija, Atakan Çankaya, Kitsiou, Erdi Çekici, Voca, Lukasik, Saba, Bolingi, Paintsil

DENİZLİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Denizlispor ile Ankaragücü maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SON DAKİKA