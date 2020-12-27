Denizlispor Ankaragücü: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Son 2 haftada aldığı 2 galibiyet ile çıkışa geçen Denizlispor sahasında Ankaragücü'nü konuk etti.

Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele konuk takımın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren goller Atakan Çankaya ve Daniel Lukasik'ten geldi.Denizlispor'un tek sayısını ise Recep Niyaz kaydetti.

Bu sonuçla Ankaragücü puanını 12 yaptı, Denizlispor ise 12 puanda kaldı.

KOŞUKAVAK İLE İLK PUAN KAYBI

3 hafta önce takımın başına getirilen Yalçın Koşukavak Denizlispor yönetiminde çıktığı 3. karşılaşmada ilk puan kaybını yaşadı.

Denizlispor Teknik Direktör Yalçın Koşukacak ile Alanyaspor ve BB Erzurumspor'u mağlup etmişti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

8'inci dakikada Lukasik'in kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Paintsil'in dokunuşunda top yandan auta çıktı.

19'uncu dakikada Bolingi'nin kafayla indirdiği topu önünde bulan Kitsiou'nun çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21'inci dakikada MKE Ankaragücü karşılaşmada öne geçti. Endri'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Atakan'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşu filelerle buluştu: 0-1.

45'inci dakikada Kitsiou'nun pasında Lukasik'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-2.

49'uncu dakikada Aissati'nin pasında topla buluşan Mesanovic'in sağ çarpardan yaptığı vuruş yandan auta çıktı.

58'inci dakikada Varela'nın kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Rodallega kafayı vurdu. Savunma topu çizgiden çıkardı.

77'nci dakikada Endri'nin kullandığı köşe vuruşunda Voka yakselerek kafayı vurdu. Top az farkla yandan auta gitti.

80'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında, Mesanovic sağ kanattan çizgiye inerek yerden ortaladı. Caza sahası içindeki Recep'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

90+3üncü dakikada Leismann'ın ortasında arka direkte Mustafa'nın yaptığı vuruş yandan auta çıktı.