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ile prensipte anlaştı

4 hafta önce göreve getirilen Hüseyin Çimşir ile yollarını ayıran ekiplerinden , ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 12:59
Büyükşehir Belediye Erzurumspor teknik direktör Mesut Bakkal ile prensipte anlaştı

, tecrübeli ile prensip anlaşmasına vardı. Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde 'a geleceği ve sözleşme imzalanacağı açıklandı.

Dün oynanan Yukatel Denizlispor maçı sonrası BB Erzurumspor Başkanı Ömer Düzgün'ün, Teknik Direktör Mesut Bakkal ile yaptığı görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Tecrübeli çalıştırıcının sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacağı ve sezon bitişinde mukavelenin uzatılabileceği de belirtildi.

Mesut Bakkal ve ekibinin bugün akşam saatlerinde Erzurum'a gelmesi bekleniyor.


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