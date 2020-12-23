Zirveye Kartal uçtu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı ilginç sonuçlara sahne oluyor. Bu haftaya, zirvedeki takımların kayıpları damga vurdu. Geçen haftayı bay geçtikten sonra K.Gümrük karşısına çıkan Galatasaray, uzatmalarda yıkıldı. Önce uzatmalarda beraberliği yakaladı ama galibiyet golünü ararken, 1 puandan da oldu. Geçen hafta Kadıköy'de Y.Malatya'ya kaybeden Fenerbahçe, Sumudica'yla şahlanan G.Antep'te de 3 puanla tanışamadı. Yarışta ağır yara alan sarı-lacivertlilerde Erol Bulut'un geleceği tartışma konusu oldu.



LİDER ALANYASPOR 3'TE SIFIR ÇEKTİ

Sürpriz lider Alanya'nın da Denizli'de mağlup olması zirveyi iyice karıştırdı. Akdeniz ekibi, deplasmanda üst üste 3. yenilgisini aldı. Bütün bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında 12 puanlık bir maça çıkan Beşiktaş, bu fırsatı tepmedi ve Erzurumspor engelini 4 golle aşıp büyük bir avantaj kazandı. Abdullah Avcı'yla yeni bir hava yakalamaya çalışan Fırtına, Rize galibiyetiyle nefes alıp, zirveye yaklaşma fırsatını kullandı. G.Antep FK, Y.Malatya, Denizli, Sivas, Antalya ve Hatay; haftanın karlı takımları oldu.

4

Beşiktaş'ın ilk yarısı golsüz sona eren maçta, ikinci devrede Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor kalesine çektiği ilk dört isabetli şut da gol oldu.



5

Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde stoperleri Fenerbahçe'den daha fazla penaltı yaptıran bir takım yok.



18

Trabzonspor, Ç.Rize karşısında bu sezon ilk yarısında en fazla şut çektiği (11) ve rakip ceza sahasında topla buluştuğu (18) lig maçını oynadı.



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F.Karagümrük karşısında bu sezon en az isabetli şut çektiği lig maçını oynayan Galatasaray (1/15), tek isabetini Diagne'nin penaltısında buldu.



KORONADAN HÜKMEN YENİLGİ

TFF, 'koronavirüs nedeniyle hükmen yenilgi' tartışmalarına son noktayı koydu. İkinci yarıdan itibaren oyuncu sayısının 9'un altına düşmesi durumunda, maça çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet getirdi. Kulüpler, Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklar.



HAFTANIN HOCASI: MARIUS SUMUDİCA

Gaziantep FK, ligi kasıp kavuruyor, Sumudica'yla rekorları alt üst ediyor. F.Bahçe'yi 3 golle deviren Sumudica'nın ekibi, 11 maçla en uzun yenilmezlik serisine imza atarken, ayrıca evinde de 13 maçtır kaybetmiyor. Bu başarıda kuşkusuz en büyük payı da Sumudica hak ediyor. Gaziantep FK kasırgası dinmiyor. Sumudica'nın öğrencileri ligin favorisi F.Bahçe'yi de 3-1'le geçip yenilmezlik serisini 11'e yükseltti.



HAFTANIN GOLÜ

Beşiktaş'ta formasına kavuşan Vida, golle geri döndü. Bir defans oyuncusundan beklenmedik şekilde topuğuyla ağları sarstı.



HAFTANIN SÖZÜ: SUMUDICA

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, F.Bahçe galibiyeti sonrası A Spor'da oyuncularının kendisine içinde 'kral' yazan pahalı bir saat hediye ettiğini söyledi. Teknik adam-oyuncu ilişkisine dikkat çeken Rumen hoca, "Başakşehir maçı öncesinde oyunculara prim sözü vermiştim, o primi harcamamışlar, bu maçı kazanacaklarını bildikleri için bana bir hediye almışlar" dedi.



HAFTANIN FOTOĞRAFI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Karagümrük maçında hakem kararlarına böyle çıldırdı. İtirazlarını sürdüren İmparator, hakemden kırmızı kart görüp tribüne çıktı.