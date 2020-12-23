Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 19:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Brecka, Yusuf Erdoğan, Sadiku, Mickael, Varga, Hajradinovic, Hodzic, Koita

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Mirallas, Vetrih, Maxim, Güray Vural, Dicko, Muhammet