Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı 23 Aralık Çarşamba günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona; Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur; Salih Uçan, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson; Bareiro

Yeni Malatyaspor: Ertaç; Chebake, Semih, Hadebe, Bülent; Ndayishimiye, Aquah, Olcay, Adem; Kubilay, Umut