Haberler Süper Lig Alanyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

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'in 14. haftasında , sahasında 'u konuk ediyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:06
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor | CANLI

'de heyecan devam ediyor... 14. hafta mücadelesinde ile kozlarını paylaşıyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmayı haberimizden takip edebilirsiniz...

ALANYASPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Yeni Malatyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan İsmail, Davidson, Bakasetas, Efecan Karaca, Babacar

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Hafes, Acquah, Ndayishimiye, Adem, Kubilay, Olcay, Umut

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