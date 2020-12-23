Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Sezonun sürpriz lideri Alanyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Çağdaş Atan'ın öğrencileri mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçın ilk golü 32. dakikada Alanyaspor adına Khouma Babacar'dan geldi. Yeni Malatyaspor ise 60'ta Adem Büyük ile beraberliği buldu.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 27'ye çıkartt ve lig 2.si Galatasaray'ı 1 puanla geçti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Gaziantep deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.

ALANYA'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR

Öte yandan Alanyaspor, ligde oynadığı son 5 karşıaşmadan 3 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.