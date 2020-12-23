Haberler Süper Lig Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

- : 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

'in 14. haftasında , evinde 'u ağırladı. Ligin zirvesini yakından ilgilendiren bu karşılaşmadan Alanyaspor, 1 puanla ayrıldı ve maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Öte yandan Alanyaspor, bu sonuçla oynadığı son 5 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet çıkartmış oldu. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 08:56 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020 Çarşamba 18:05
Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: 1-1 | MAÇ SONUCU ÖZET

Sezonun sürpriz lideri , 'in 14. haftasında evinde 'u konuk etti. Çağdaş Atan'ın öğrencileri mücadeleden 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Maçın ilk golü 32. dakikada Alanyaspor adına Khouma Babacar'dan geldi. Yeni Malatyaspor ise 60'ta Adem Büyük ile beraberliği buldu.

Bu sonuçla Alanyaspor, puanını 27'ye çıkartt ve lig 2.si Galatasaray'ı 1 puanla geçti. Yeni Malatyaspor ise 20 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

Alanyaspor, gelecek hafta Gaziantep deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor ise evinde BB Erzurumspor'u konuk edecek.

ALANYA'DA KÖTÜ GİDİŞAT SÜRÜYOR
Öte yandan Alanyaspor, ligde oynadığı son 5 karşıaşmadan 3 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

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