TFF'den corona virüsüne hükmen mağlubiyet

TFF, 'koronavirüs nedeniyle hükmen yenilgi' tartışmalarına son noktayı koydu. Liglerin ikinci yarısından itibaren A takım listesinde oyuncu sayısının 9'un altına düşmesi durumunda, maça çıkamayan takımlara hükmen mağlubiyet getirdi. TFF'den yapılan açıklama şöyle: "Covid- 19 salgınının olumsuz etkileri göz önünde bulundurularak bu sürece münhasır olmak üzere Statü ve Talimatlarda değişiklik yapılmıştır. Buna göre; Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A Takım Listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A Takım Listesi'ne yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A Takım Listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır. Ayrıca, transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır."



Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Covid-19 PCR test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacak. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklar.



KULÜPLERİ RAHATLATACAK BİR KARAR ALDIK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, hükmen yenilgi kararıyla ilgili olarak A Spor'a konuştu. Başkan Özdemir şunları söyledi: "Bu kararı uzun süredir gündemde tutuyoruz. Kulüpler Birliği'ne sunduk. Çeşitli görüşleri dinledik. İkinci yarıda bizi zor bir maç trafiği bekliyor. Ligi 16 Mayıs'ta bitirmemiz gerekiyor. Haziran'da Avrupa Futbol Şampiyonası başlayacak. Şenol Güneş de 16 Mayıs'ta bitirilmesini istiyor. Bundan dolayı tedbirler aldık. Karantina sürecini 10'a düşürdük; oyuncu sayısını 35'e çıkardık. Altyapıdan istedikleri kadar oyuncu alabilecekler. 2. yarı için erteleme söz konusu değil. Bir takım Ocak ayında 31 günde 8 maç yapacak. Kimisi olsun, kimisi olmasın dedi. Kulüpleri rahatlatacak kararı aldık. Karar bugünden itibaren yürürlüğe girdi. U17'den bile oyuncu oynatabilecekler. Sınır yok. Yalnız maçtan önce PCR testi yapmak zorundalar."



BU KARARA GEREK YOKTU

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı hükmen yenilgi kararına tepki gösterdi. A Spor'da canlı yayına bağlanan Başkan Hasan Kartal, böyle bir karara gerek olmadığını vurguladı. Genç çocukların çıkıp oynayabileceğini belirten Hasan Kartal, "Bu karara hiç gerek yoktu. Genç çocuklar çıkıp oynayabilirdi. Hükmen mağlubiyet hiç doğru değil. Bir takım kadrosunu tamamlamak için altyapıdan oyunculara şans verebilir ve maçlarına çıkabilir" değerlendirmesinde bulundu.

BU ŞEKİLDE BİTMESİ LAZIM

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de ikinci yarıda yürürlüğe girecek olan hükmen yenilgi kararını A Spor'da değerlendirdi. Canlı yayına katılan Başkan Mert, TFF'nin aldığı kararı olumlu karşıladığını ifade ederek, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndan böyle bir karar bekleniyordu. Süper Lig'in bir şekilde bitirilmesi gerekiyor, hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.