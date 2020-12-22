Hatayspor-Trabzonspor Süper Lig maçı | CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçları Hatayspor - Trabzonspor maçı ile start aldı. İki takım da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Katranis, Billong, Pablo, Popov, Aabid, Boupendza, Akintole, Traore, Ribeiro, Diouf.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Hatayspor - Trabzonspor maçı 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

HATAY'DA HEDEF SERİ YAKALAMAK

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek ligde dış saha maçlarında ikinci galibiyetini alan Atakaş Hatayspor, bir seri yakalayarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 21 puanla 6. sıraya yerleşti. Deplasman maçlarında istediğini alamayan bordo-beyazlılar hafta sonu karşılaştığı Göztepe'yi 1-0 yenerek, ligde 2. deplasman maçını kazandı. Bu maç öncesinde çıktığı 5 deplasmanda 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyetle 4 puan toplayan Hatayspor, İzmir temsilcisini evinde Diouf'un penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Hatay temsilcisi, Göztepe'ye penaltıdan attığı gol de bu sezon penaltıdan attığı ilk golü oldu. Bordo-beyazlılar deplasman maçlarında kalesinde 11 gol görürken, rakiplerine ise sadece 2 gol atabildi.

SÜPER LİG'DE İLK KEZ RAKİP OLDULAR!

Trabzonspor ve Hatayspor, lig tarihinde ilk defa birbirlerine rakip oldu. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve şimdiye kadar önemli işlere imza atan Hatayspor, 6 maçtır evinde kaybetmezken, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen bordo-mavililer ise 3 maçtır dış sahada yenilmiyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Karadeniz ekibi ise deplasmanda son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

TRABZONSPOR İÇİN KIRILMA MAÇI

Yaşanan teknik direktör değişiminin ardından takımın başına geçen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ligde toparlanma sürecine girdi ve zirveye doğru tırmanışa geçti. Trabzonspor, Avcı ile birlikte ligde henüz maç kaybetmedi. Bordo-mavililerin, Hatayspor ile deplasmanda karşılaştığı zorlu müsabaka, Karadeniz ekibi için kırılma maçlarından biri olma özelliğini taşıyor. 17 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı 3 puanla, puanını 20'ye yükseltecek ve liderle arasındaki puan makasını bir adım daha kısaltacak.