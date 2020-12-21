Haberler Süper Lig Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler olacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 07:49 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020 Pazartesi 08:16
Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan

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