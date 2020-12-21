Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Antalyaspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Kayserispor maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Ersan, Kudriashov, Nuri, Fredy, Sam, Podolski, Amilton, Jahovic

Kayserispor: Doğan, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Kvrzic, Attamah, Fernandes, Lennon, Henrique, İlhan