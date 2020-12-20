Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Gençlerbirliği ile Ankaragücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Ankaragücü maçı 20 Aralık Pazar günü saat 13:30'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

GENÇLERBİRLİĞİ - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Arda, Mattias Johansson, Furman, Berat Özdemir, Robert Piris, Soner, Ayite, Sio, Stancu

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi, Atila Turan, Pinto, Atakan, Saba Lobzhanidze, EmreGüral, Endri, Bolingi