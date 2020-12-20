Denizlispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Denizlispor ile Aytemiz Alanyasporkozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Denizlispor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Alanyaspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.

DENİZLİSPOR - ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Denizlispor: Cenk Gönen, Özer, Mustafa Yumlu, Fabiano, Bergdich, Recep Niyaz, Sagal, Murawski, Aissati, Sacko, Hugo Rodallega

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Berkan Kutlu, Siopis, Salih, Efecan, Bakasetas, Davidson, Babacar