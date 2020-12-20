Haberler Süper Lig Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

- BB. maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 13. haftasında sahasında BB. 'u konuk edecek. Son dönemlerde çıkış yakalayan Beşiktaş, BB. Erzurumspor'u mağlup ederek mağlubiyetini unutmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 09:17 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2020 Pazar 09:21
Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile BB. kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar

BB Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Murat, İbrahim, Obertan, Kaan, Emrah, Novikovas, Gomes

BB ERZURUMSPOR TAM KADRO BEŞİKTAŞ EKSİK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan ile Adem Ljajic de takımdaki yerlerini alamayacak isimler. Genç kaleci Utku da kadroya dahil edilmedi.

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