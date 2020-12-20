Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Beşiktaş ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - BB. Erzurumspor maçı 20 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

BEŞİKTAŞ - BB. ERZURUMSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar

BB Erzurumspor: Farnolle, Osman, Mina, Gökhan, Murat, İbrahim, Obertan, Kaan, Emrah, Novikovas, Gomes

BB ERZURUMSPOR TAM KADRO BEŞİKTAŞ EKSİK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Valentin Rosier, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımdaki yerlerini alamayacak isimler. Genç kaleci Utku da kadroya dahil edilmedi.