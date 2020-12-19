Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Trabzonspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, YUSUF, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE

Çayur Rizespor: GÖKHAN, SELİM, EMİR, MERİAH, MELNJAK, DONSAH, DOĞAN, MİCHALAK, BOLDRIN, FERNANDO, SKODA

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Akyazı Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.