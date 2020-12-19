Haberler Süper Lig Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Göztepe - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 13. haftasında Göztepe sahasında 'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 07:55 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 07:56
Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Göztepe ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Hatayspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30 beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Yalçın, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Mossoro, Halil, Kubilay, Tripic, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Bilong, Ruben Riberio, Popov, Burak, Sackey, Selim, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf

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