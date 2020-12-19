Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Göztepe ile Hatayspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Göztepe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Hatayspor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 13:30 beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan Can, Yalçın, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Mossoro, Halil, Kubilay, Tripic, Ndiaye

Hatayspor: Munir, Bilong, Ruben Riberio, Popov, Burak, Sackey, Selim, Boupendza, Akintola, Aabid, Diouf